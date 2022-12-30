الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القاهرة للدراسات الاقتصادية: سعادة القطاع الاستثمارى اليوم بإلغاء نظام الاعتماد المستندى

الاستثمار
الاستثمار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الاستثماري في مصر طالب بأن يكون هناك تحول من نظام الاعتماد المستندي إلى نظام التحصيل والتي تقوم على العلاقة بين المستورد المصري والدولة الأجنبية المصدرة. 

قرارات البنك المركزي الأخيرة

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الاعتماد المستندي كان قائمًا على توفير كافة العملات عند القيام بعملية الاستيراد، وبالتالي كان هناك ضغط كبير على المستورد بسداد قيمة السلعة المستوردة أولًا دون تأجيل.

الضغوط على العملة الأجنبية

أضاف في حديثه، أن هذا القرار سيؤدي إلى توفير السلع والخدمات داخل الأراضي المصرية دون الضغط على العملة الأجنبية، وتفعيل العلاقات التجارية بين المستورد والمصدر، تخفيف الضغوط على البنوك.

عبد المنعم السيد القاهره للدراسات نظام التحصيل الاعتماد المستندي برنامج اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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