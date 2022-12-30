التفاصيل الكاملة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته التاسعة

تقام الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2023.

واستوحت الدورة الجديدة من أصل الزي المصري الذي اشتهرت به بنات بحري قديمًا، حيث كن فتيات مدينة الإسكندرية يرتدين الملاية اللف، ولأن عروس البحر المتوسط هي منارة الثقافة المصرية ومنبع العراقة والأصالة، فقد انتقلت الملاية اللف من الإسكندرية لتنتشر في شتى أنحاء وربوع مصر، ومن هنا جاء اختيار المهرجان للبوستر ليربط الماضي بالحاضر ويؤكد على ريادة الإسكندرية في نشر الثقافة والفن في العالم.

تجمع الفتاة السكندرية في البوستر، بين الخفة والجمال والدلع، وفي نفس الوقت تبدو عليها القوة والاعتماد على النفس والجدعنة.

وحرص التصميم على ظهور الفتاة بملاية لف سوداء حريرية كتلك التي اعتادت الفتيات ارتداءها قديما مع اليشمك، التي تبرز انحناءات الفتاة وتتلاقى هذه الانحناءات مع الدوائر والخطوط المنحنية لتظهر جمالها وأنوثتها.

كما يبرز تناسق الألوان بين الظل والنور والساخن والبارد، كمصادر إضاءة للفتاة بشكل يريح العين ويظهر رقة الملابس وبساطة الألوان، وتوحي نظرتها البسيطة السارحة باستدعائها ذكريات الماضي.