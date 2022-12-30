كيف تقضي الكنائس احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة غدا؟

تحتفل الكنائس المسيحية، غدا السبت، للاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس، وتبرز مظاهر تلك الاحتفالات من خلال عدة أشكال نتعرف عليها في التقرير التالي.

- وضع شجرة الكريسماس

إذ بدأت الكنائس المختلفة في التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، تكسوها الزينة المعتاد عليها بألوانها الباهية.

كما اعتادت الكنائس على تخصيص ركن من أركان الكنيسة لبناء "المزود" وهى محاكاة لشكل المكان الذي ولد فيه السيد المسيح.

ووفقًا لمصادر كنسية مطلعة كشفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تفاصيل احتفالات الكنائس المختلفة بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، فإن الكنائس المسيحية نسقت مع الكشافة الكنسية للمساهمة في تنظيم الكنائس أثناء الاحتفال، والذي يختتم بالتسبحة الكيهكية ثم صلاة القداس الإلهي صباح الأحد.

وتابعت المصادر، أن الكنائس بدأت في تطبيق عدة أنظمة تأمينية، فقامت بنشر الكاميرات في مختلف نواحي وأرجاء الكنائس بإيبارشيتها المختلفة ووضع فاصل خشبي بين بوابة الكنيسة ومحطات التفتيش الزائرين، بالإضافة إلى وضع أبواب إلكترونية أمام الكنائس مع ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي والاستعانة بالشرطة النسائية خلال الاحتفالات لتفتيش السيدات، مع منع وقوف السيارات بمحيط الكنائس ومقر مطرانيات الأساقفة بالإيبارشيات، تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

كما قامت الكنائس بتزين فناء الكنائس بأشجار الكريسماس، وتجميل مداخل ومخارج الكنائس، وتعليق الزينات، وإقامة مجسم مغارة الميلاد، الذى يقوم بعمله خدام وسائل الإيضاح بالكنائس المسئولين عن تجهيز الماكيتات التي تعرض للأطفال والشباب بالكنائس.

كما اكتست عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وأطلقت الكنائس برامج احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد، من خلال عقد لقاءات للخدام بالكنائس، خلال الأسابيع الماضية، لتجهيز عدد من المسرحيات تتضمن قصة ميلاد السيد المسيح، والتى يتم عرضها فى ليلة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد الذى يحتفل به الأقباط هذا العام على مدار يومين.

وجهزت الكنائس خلال تلك الفترة، عددا من الفقرات المتنوعة، ليتم عرضها فى احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد بحضور أسقف الإيبارشية وكهنتها وشعبها، بالإضافة لتكثيف عدد من الكورلات لفرق متنوعة، تشارك بالكنائس لتتلو عددا من التراتيل تحمل الكثير من الشكر لله على سنة ماضية واستقبال عام جديد، بالإضافة لتراتيل تحكى قصة الميلاد.

كما بدأت الكنائس فى شراء احتياجات الفقراء "أخوة الرب"، والمسنين والأيتام، من مأكل وملبس، وتوفير ما يحتاجون له قبل احتفالات الكريسماس، بالإضافة لشراء لعب الأطفال التى يتم توزيعها عليهم خلال فترة الاحتفالات.

-البابا يقضي رأس السنة بالكاتدرائي ة

من جهته، قال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس ليلة رأس السنة الميلادية، مساء اليوم السبت بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ومن المقرر مشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي (المنتزة) والأنبا إيلاريون (غرب الإسكندرية) والأنبا هرمينا (شرق الإسكندرية) إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.

وعلى صعيد آخر، يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء 6 يناير 2023.

وقال المركز الإعلامي في بيان له، إن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

وتابع: “على الراغبين في المشاركة بصلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك ينطبق على كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية”.

وواصل: “سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم”.

وأضاف: “آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، علمًا بأنه يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي توفرها الكنائس التابعين لها، ولن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة”.

وأكد أنه سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وواصل: “ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساءًا، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءًا وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة”.

وشدد على ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة وسوف يُعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية".

واختتم البيان برجاء خاص بعدم إحضار أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع نصلي لكي يملأ الله أيام العام الجديد وكل الأعوام بنعمته وسلامه".