الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 172 قطعة سلاح نارى و421 قضية مخدرات

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (172) قطعة سلاح ناري، و(421) قضية مخدرات وتنفيذ (85692) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (22) قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 24 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7135) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط (13) قطعة سلاح ناري وأبيض.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن سلاح نارى مكافحة المخدرات الذخائر

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