لا تنظر للشاشة.. أخطاء اليوجا التي قد ترتكبها وطرق تجنبها

هناك أشخاص يفضلون ممارسة رياضة اليوجا لفوائدها فى تحسين القوة والتوازن والمرونة، كما تساعد في تخفيف آلام الظهر، ويمكن أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل، بل مفيدة لصحة القلب، وتساعدك على النوم بشكل أفضل، ولكن هناك بعض الأخطاء ينبغى أن ننتبه لها خلال ممارسة هذه الرياضة :

لا تنظر إلى الشاشة فجأة:

مع إغلاق الصالات الرياضية ، يأخذ الناس دروسًا عبر الإنترنت ، بما في ذلك اليوجا ولكن عندما يكون الكمبيوتر المحمول أمامك على الأرض وتبدأ في اتباع التعليمات الشفهية ، لا تتوقف فجأة في منتصف الأسانا وتمدد رأسك أورقبتك نحو الشاشة، قد يتسبب في حدوث إصابة أو إجهاد أو خطر التواء.

ارتداء ملابس ضيقة:

تدور اليوجا حول الحركات التي تتدفق بحرية، لذا عليك ارتداء ملابس فضفاضه جدًا ، ما عليك سوى البحث عن أي شيء يتناسب مع الشكل، لكن ليس ضيقًا

التسرع في النظام:

تدور اليوجا حول الانتباه والتركيز على التنفس والتمارين الأخرى. لا تسرع من الفصل ، بل استمتع به واسمح بالاتصال بين العقل والجسد.

لا تفرط في ذلك:

أي نوع من التبجح أثناء التمرين هو أمر غير مقبول ، والأمر نفسه ينطبق على اليوجا. لا تدفع نفسك لأداء وضع قد لا تتمكن من القيام به. يمكن أن يؤدي الإفراط في الحماس إلى الإصابة.