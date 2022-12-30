إسبانيا تفرض إجراء فحص كورونا على القادمين من الصين

فرضت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على المسافرين القادمين من الصين إجراء "فحوصات" في مطاراتها للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحفي، إنه سيُطلب من هؤلاء الوافدين "الدليل على أن فحوصهم سلبية أو شهادة تطعيم بالكامل" من دون أن تذكر موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.

يأتي هذا القرار غداة اجتماع غير رسمي للمفوضية الأوروبية في بروكسل لإيجاد نهج منسق للدول الأعضاء، لم يفض إلى أي قرار وذلك في أعقاب رفع السلطات الصينية للقيود الصحية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الإصابات في هذا البلد، فيما فرضت الولايات المتحدة وبلدان أخرى فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين القادمين من الصين.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن "مصدر القلق الرئيسي يكمن في احتمال ظهور متحورات جديدة غير منضبطة في الصين"، مؤكدة أن هذا الإجراء سيشكل أفضل ضمان لسلامة الجميع".

وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في مذكرة، الإثنين الماضي، إنه اعتبارًا من الشهر المقبل لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص بي سي آر سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم.