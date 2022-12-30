«اعتداءٌ سافر».. وزير النفط السوري يكشف تفاصيل استهداف حقل «التيم» النفطي

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، المهندس بسام طعمة، اليوم، أن الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، وتريد المجموعات الإرهابية قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري.

وتابع طعمة، في اتصال هاتفي مع القناة السورية الرسمية: "قامت تلك الجماعات بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات".

وأشار طعمة إلى أن الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور، لتلقي العلاج.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مقتل ١٠ عمال وإصابة ٢ آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ٣ حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور فى سوريا.