الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«اعتداءٌ سافر».. وزير النفط السوري يكشف تفاصيل استهداف حقل «التيم» النفطي

المهندس بسام طعمة،
المهندس بسام طعمة،

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، المهندس بسام طعمة، اليوم، أن الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، وتريد المجموعات الإرهابية قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري.

وتابع طعمة، في اتصال هاتفي مع القناة السورية الرسمية: "قامت تلك الجماعات بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات".

وأشار طعمة إلى أن الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور، لتلقي العلاج.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مقتل ١٠ عمال وإصابة ٢ آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ٣ حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور فى سوريا.

وزير النفط والثروة المعدنية السوري الشعب السورى أزمة نفطية حقل التيم قذيفة صاروخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا