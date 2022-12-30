الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حصاد 2022 «حياة كريمة.. مبادرة مصرية لتحقيق التنمية وإعادة بناء الأنسان المصري».

وأشار التقرير إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تعد مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، حيث إنها تنبع من مسئولية حضارية وبعدًا إنسانيًا قبل أي شيء، خاصة أنها تهدف لتحسين معيشة المواطن المصري، والتدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري، لحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم وإعادة بنائه التي كانت خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

ويعد المواطن المصري هو البطل الحقيقي لتحمل كل الظروف والمراحل الصعبة بكل تدرج وإخلاص وحب للوطن.

التكامل وتوحيد الجهود لمؤسسات الدولة الوطنية

وتضمنت مبادرة "حياة كريمة" التحرك على نطاق واسع في إطار من التكامل وتوحيد الجهود لمؤسسات الدولة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

وتسعى مبادرة "حياة كريمة" إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، وبمثابة مسئولية ضخمة تتشارك الجهات المختلفة فيها من أجل تقديم إلى المواطن المصري، ولا سيما بالتأكيد الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، للمساعدة ومد يد العون.

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