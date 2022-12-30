دوري القسم الثاني.. السكة الحديد يواجه القناة والاتصالات يستضيف إف سي زد

تقام اليوم 9 مباريات في الأسبوع الثاني عشر في دوري القسم الثاني منها 7 مباريات في المجموعة الثانية ومباراتان في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية هناك مباراة قمة بين السكة الحديد الثالث برصيد 22 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد، والقناة المتصدر برصيد 28 نقطة بقيادة محمد حليم.

وحقق السكة 5 انتصارات متتالية بينما نال القناة هزيمته الأولى الأولى الموسم أمام وادي دجلة في الجولة الماضية وفي حالة فوز السكة سيتقلص الفارق بن الفريقين الى ثلاث نقاط وإذا فاز القناة سيزداد الفارق إلى 9 نقاط.

ويحل "إف سي زد" الثاني برصيد 25 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على الاتصالات السادس برصيد 18 نقطة بقيادة جمعة مشهور ويسعى إف سي زد لتحقيق فوزه الخامس على التوالي والاقتراب من القمة في حالة تعثر القناة أمام السكة الحديد في حين نال الاتصالات ثلاث هزائم متتالية ويسعى لإيقاف نزيف النقاط.

ويستضيف وادي دجلة الرابع برصيد 22 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور فريق الإنتاج الحربي العاشر برصيد 13 نقطة بقيادة حسام عبد العال ويرفع وادي دجلة شعار لا بديل عن الفوز للوصول للنقطة 25 والاقتراب من القمة.

ويحل الترسانة الخامس برصيد 19 نقطة بقيادة خالد عيد ضيفا على النصر الخامس عشر برصيد 8 نقاط بقيادة طارق السيد، ويستضيف بتروجت الحادي عشر برصيد 12 نقطة بقيادة السيد عيد فريق الإعلاميين الأخير برصيد 5 نقاط.

ويستضيف منتخب السويس السابع برصيد 16 نقطة بقيادة ياسر الكناني فريق بورتو السويس الثامن برصيد 14 نقطة بقيادة أشرف توفيق، ويحل مستقبل وطن الرابع عشر برصيد 8 نقاط ضيفا على كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

وفي المجموعة الأولى يستضيف المنيا الثالث عشر برصيد 10 نقاط بقيادة نبيل محمود فريق المقاصة الثاني برصيد 25 نقطة بقيادة طارق حجاج، وفي حالة فوز المقاصة سينفرد بالقمة برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بترول أسيوط.

ويحل لافيينا الرابع برصيد 23 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي، ضيفا على الفيوم الثاني عشر برصيد 12 نقطة ويسعى لافيينا للفوز والوصول للنقطة 26.