مواعيد مباريات الأهلي في يناير 2023

ننشر لكم موعد مباريات الأهلي المقبلة خلال شهر يناير من العام الجديد، حيث تعد من أكثر ما يشغل جمهور المارد الأحمر موعد مباريات الأهلي المقبلة، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، ويتساوى كلا منهما في النقاط، وتصدر نادي الزمالك جدول الدوري بفارق الأهداف، ما أشعل الحماس لدى جمهور المارد الأحمر للتعرف على موعد مباريات الأهلي المقبلة، واستعادة صدارة الدوري والبطولات المحلية والقارية.

موعد مباريات الأهلي المقبلة خلال شهر يناير 2023

ويخوض النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة مبارياته في بطولتي الدوري وكأس مصر قبل أن ينشغل المارد الأحمر في مبارياته في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل، وفي دوري أبطال أفريقيا في الشهر ذاته واليكم موعد مباريات الأهلي المقبلة خلال شهر يناير.

الأهلي وبيراميدز

ينتظر الأهلي مواجهة شرسة ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بينه وبين فريق بيراميدز وذلك في الثاني من شهر يناير المقبل 2023 حيث تنطلق المباراة من استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسادسة بتوقيت تونس والمغرب والثامنة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين.

الأهلي وإنبي

كما يستأنف المارد الأحمر مواجهاته في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023 المواجهة المرتقبة أمام فريق إنبي حيث تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يناير للعام الجديد وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي والمصري البورسعيدي

كما يواجه النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس الثاني عشر من شهر يناير المقبل وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعه مساءا من ستاد الاهلي وي السلام.

الأهلي وسموحة

ويعود النادي الأهلي إلى منافسات كأس مصر حيث يواجه فريق سموحة في دور نصف النهائي للكأس وذلك في السادس عشر من شهر يناير المقبل وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي والزمالك

وتنطلق قمة الدوري المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في دور الذهاب يوم السبت الموافق 21 من شهر يناير المقبل من ستاد القاهرة الدولي وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

موعد مباريات الأهلي المقبلة خلال شهر يناير من العام الجديد

الأهلي والبنك الأهلي

كما يخوض نادي الاهلي ونظيره نادي البنك الاهلي مباراتهما في الدوري يوم الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي وحرس الحدود

ويخوض النادي الاهلي اخر مبارياته في شهر يناير المقبل أمام فريق حرس الحدود في الدوري المصري وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر يناير المقبل.