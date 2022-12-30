الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للجنايات لقتله نجلة زوجته بسبب خلافات أسرية فى الدقى

ضبط متهم
ضبط متهم

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة عاطل للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه بقتل ابنة زوجته بسبب خلافات أسرية مع والدتها فى الدقى.

 

وكشفت اعترافات المتهم أنه اعتدى على المجنى عليها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

كان قد تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد وفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها.

 

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث  من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أ بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع والدة الطفلة، حيث اعتدى على الطفلة بالضرب وفوجئ بفقدانها الوعي، فحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إحالة عاطل قتل ابنة زوجته خلافات أسرية لدقي

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وائل لطفي

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