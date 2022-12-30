«صحة المنوفية»: الكشف على 1862 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية كفر داود بالسادات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، واستمرت القافلة على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وتم تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

كما تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1862) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد(120) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد(25) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (30) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (9) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وخلال القافلة تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.