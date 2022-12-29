نانسى عجرم تكشف عن أكثر الأكلات المصرية المفضلة لها

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاصيل الأشياء التي تحب القيام بها فور قدومها على مصر وتحرص عليها في كل زيارة.

أكلاتها المفضلة بمصر

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية on: "كل أما أجي مصر لازم أضرب كشري، لأني بحب الأكل الطيب أصلا وبحب التفنن به، وأول حاجة بدورعليها في البلد المطاعم، وأحب الكشري وأشياء كتيرة مثل الحمام المحشي، ولكن لم أتذوق الكوارع صعبة"، مشيرة إلى أنها تتناول الحمام المحشي دائمًا عند أصدقائها بمصر.

أضافت أنها تحب تناول الكشري بعد الحفلات وذلك لأنها تحب الحار وحتى تأكل بـ "مزاج"، لانها تريد للحفل أن تمر بسلام.

وعن أول حفل غنائي لها بمصر، قالت إنها كانت حفلة جماهيرية وكانت كبيرة ولم تنسها أبدًا، لأنها كانت تغني للمرة الأولى أمام هذا الكم الكبير من الجمهور، مشيرة إلى أنها وقتها لم تكن تملك أغاني تكفي لوقت الحفل فاضطرت لتقديم أغاني قديمة لنجوم زمان، بالإضافة إلى أغانيها التي كانت قد طرحتها.