الجمعة 30 ديسمبر 2022
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سياسي

برلمانية: دعم الرئيس السيسي لذوي الهمم لمس قلوب المصريين

النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير الجمل

أشادت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف” النسخة الرابعة، مؤكدة أن حرص الرئيس على المشاركة في الاحتفالية تعد بمثابة دعم كبير لذوي الهمم، وتشير إلى مدى الاهتمام الذى يوليه رأس الدولة لأبنائنا من أصحاب القدرات الخاصة.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن توجيهات الرئيس بإنشاء صندوق جديد تحت مسمى “قادرون باختلاف” وتخصيص مليار جنيه لصالح الصندوق يمثل قوة دفع كبيرة لتفعيل إجراءات دعم ذوي الهمم وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم وهو ما يترجم اهتمام القيادة السياسية إلى إجراءات جادة لحماية ذوي الهمم.

وأكدت “الجمل” أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على إظهار دعمه لذوي الهمم، جبرً بخاطرهم، وهي لفتة إنسانية لمست قلوب المصريين.

وأشادت عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس السيسي  بإنهاء إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وهو ما يحل مشكلة واجهت ذوي الهمم لفترة حيث توقف موقع إصدار البطاقات لفترة ما عطل حصولهم على الامتيازات التي منحها لهم القانون، كما  ثمنت كذلك توجيه الرئيس بتخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة لصالح أصحاب القدرات الخاصة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية “قادرون باختلاف” تحت شعار "لينا مكان"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

احتفالية قادرون باختلاف اهتمام القيادة السياسية أصحاب القدرات الخاصة الخدمات المتكاملة النائبة شادية خضير الجمل بطاقة الخدمات المتكاملة

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