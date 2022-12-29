الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفاجآت إنسانية للاعبي «كابيتانو مصر» لدعمهم في أول يوم معسكر

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حظي نجوم برنامج "كابيتانو مصر"، بعددًا من المفاجآت في اليوم الأول لتواجدهم بالمعكسر الذين يستعدون فيه لخوض المباريات.

البداية كانت بتلقيهم تي شيرتات تحمل اسم "كابيتانو مصر"، والمفاجئة الأكبر كانت برسائل دعم من المقربين منهم داخل عائلتهم سواء كانت من الأب أو الأم أو الصديق أو الجدة وكلها تحمل رسائل للدعم والحث على التفوق.

كما تم إعداد جلسة تصوير خاصة على طريقة النجوم لكل المشاركين في البرنامج وهو الأمر الذي ساعد كثيرًا في رفع معنوياتهم للمشاركة بقوة.

تفاصيل عن البرنامج

«كابيتانو مصر»، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.

المعكسر جلسة تصوير طريقة النجوم كابيتانو مصر مفاجآت

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