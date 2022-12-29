لا يفوتك هذا المساء| النصر السعودي يقترب من التعاقد مع رونالدو.. وتوقعات حالة الطقس حتى الأربعاء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

تقارير: رئيس النصر السعودي يصل مدريد لإتمام التعاقد مع رونالدو

أفادت تقارير صحفية إلى وجود تحرك من مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للتخلي عن 3 أجانب من بينهم جلال الدين مشاريبوف وبيتي مارتينيز لتسهيل وصول رونالدو لصفوف العالمي في يناير المقبل.

وكشف الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبورتس، رودي جاليتي عن وصول مسلي آل معمر رئيس نادي النصر والمدير التنفيذي في مدريد لإتمام التعاقد مع رونالدو.

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شعبة الخضروات: مصر أكبر مصدّر للموالح فى العالم

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن مصر أكبر مصدر للموالح فى العالم، وأكبر دولة تصدر فراولة مجففة بالعالم.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات، خلال حواره ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن جميع الأسوق ممتلئة بجميع الخضروات والفاكهة، موضحًا أن الدولة توفر السلع، وهذا ينتج عنه انخفاض فى الأسعار..

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https://www.dostor.org/4269485

هبوط أسعار الدولار فى الربع الأول من 2023.. متخصص يفجر مفاجأة

علق عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية على انخفاض أسعار الدولار فى الفترة الماضية، بسبب السوق السوداء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن السبب فى ارتفاع أسعار الدولار يرجع لـ شراء تجار السوق السوداء كميات كبيرة من الدولار بأسعار مرتفعة، وبعد ذلك انخفضت عمليات الشراء، فنتج عنه انخفاض الدولار، وبعد قرارات الدولة انخفض الدولار...

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https://www.dostor.org/4269481

تقارير دولية توصي بزيارة مصر خلال العام الجديد 2023

أوصت العديد من التقارير بزيارة مصر مصر خلال 2023 ،فقد نشر موقع ناشيونال جيوجرافيك تقريرًا مصورًا ضم قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022 والتي أوصى بزيارتها في عام 2023، حيث جاء المقصد السياحي المصري ضمن هذه القائمة.

وسَلط التقرير الضوء على المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش بالأقصر الذي تم افتتاحه العام الماضي منوهًا أنهما يمثلان عاملان مهمان في أن تكون مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي تشتهر بالسياحة الثقافية والتي يجب زيارتها عام 2023.

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https://www.dostor.org/4269474

«الدستور» يكشف تفاصيل إصابة عبدالقادر وإمكانية لحاقه بلقاء بيراميدز

تغيّب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز.

وخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران الفريق وعلم "الدستور" أن عبدالقادر يعاني من جزع في أربطة الكاحل تسبب في تورم قدمه بشكل كبير.

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غيوم وأجواء باردة.. «الأرصاد» تُعلن توقعاتها لحالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

تشير الخرائط الجوية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والخاصة بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الجمعة وحتى الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، إلى استمرار الطقس البارد صباحًا، في حين يميل إلى الدفء خلال فترات النهار بأغلب المناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ظهور الغيوم المُنخفضة على شمال البلاد مع احتمالية هطول زخات من الأمطار في مناطق محدودة من الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا وتظهر الشبورة المائية على بعض المناطق الشمالية.

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https://www.dostor.org/4269355