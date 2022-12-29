الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هبوط أسعار الدولار فى الربع الأول من 2023.. متخصص يفجر مفاجأة

الدولار
الدولار

علق عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية على انخفاض أسعار الدولار فى الفترة الماضية، بسبب السوق السوداء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن السبب فى ارتفاع أسعار الدولار يرجع لـ شراء تجار السوق السوداء كميات كبيرة من الدولار بأسعار مرتفعة، وبعد ذلك انخفضت عمليات الشراء، فنتج عنه انخفاض الدولار، وبعد قرارات الدولة انخفض الدولار. 

وأوضح أن أسعار الدولار فى السوق السوداء كانت غير حقيقية، والجميع بالسوق كان يضارب، وأكد أنه يتوقع فى الربع الأول من 2023، سيكون هناك انخفاض فى الدولار، إذا توافرت استثمارات أجنبية بشكل مباشر، وطروحات من البورصة للمصريين.

وأضاف أن انخفاض أسعار الذهب، ساهم فى انخفاض أسعار الدولار، لآن الذهب والدولار، مرتبط سعر كل منهما بالآخر.

ولفت إلى أن الدولة توفر السلع بكميات كبيرة للمواطنين لكي يكون هناك انخفاض فى الأسعار، وأنه بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية، سيتم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع الموجودة فى الموانئ.

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