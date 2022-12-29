شعبة الخضروات: مصر أكبر مصدّر للموالح فى العالم

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن مصر أكبر مصدر للموالح فى العالم، وأكبر دولة تصدر فراولة مجففة بالعالم.

أضاف نائب رئيس شعبة الخضروات، خلال حواره ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن جميع الأسوق ممتلئة بجميع الخضروات والفاكهة، موضحًا أن الدولة توفر السلع، وهذا ينتج عنه انخفاض فى الأسعار.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير مباشر على المحاصيل الزراعية، ولكن الدولة تحركت وقامت بعمل مشاريع مهمة، منها : تشكى الخير و 2.5 ملايين فدان، الدلتا الجديدة و مستقبل مصر وغيرها".

وأشار إلى أن المشروعات السالف ذكرها نتج عنها وفرة كبيرة فى السلع، واليوم سعر الطماطم من 3 لـ 5 جملة، وتصل لـ المواطن بـ 6.

وأوضح أن أقل سلعة فى الأسواق حاليًا الخضروات والفاكهة، وأن مصر لا يوجد بها أزمة خاصة بالخضروات والفاكهة.