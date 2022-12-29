الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: رئيس النصر السعودى يصل مدريد لإتمام التعاقد مع رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أفادت تقارير صحفية بوجود تحرك من مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

وارتبط النصر بالتخلي عن 3 أجانب من بينهم جلال الدين مشاريبوف وبيتي مارتينيز لتسهيل وصول رونالدو لصفوف العالمي في يناير المقبل.

وكشف الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبورتس، رودي جاليتي عن وصول مسلي آل معمر رئيس نادي النصر والمدير التنفيذي في مدريد لإتمام التعاقد مع رونالدو.

وأكد الصحفي أن الـ72 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في مصير كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي بين رونالدو والنادي السعودي.

ويحق لرونالدو التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال مجانية وذلك عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد فريقه السابق.

النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد ريال مدريد

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