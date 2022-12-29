«مختبئًا بمكان سري».. ضبط المتهم بقتل مدرس في أسيوط

نجح فريق البحث بمديرية أمن أسيوط بقيادة المقدم على نصر، ومعاونه النقيب احمد عبد المقصود، فى ضبط المتهم في واقعة قتل مدرس، بعد رصد مكان اختبائه بالقاهرة.

البداية إخطار تلقاه اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بمقتل مدرس بطلق نارى يدعى “خالد، أ” بمنطقة مصنع سيد التابعه لدائرة قسم اول وفر المتهم هاربًا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول أسيوط الى مكان محل البلاغ وتبين مصرع “خالد .أ” مدرس وله أصول من مركز البدارى .

وتبين من التحريات ان الواقعه بدأت بانتظار الجانى للمجنى عليه أثناء ذهابة للعمل بمديرية التربية والتعليم وقام الجانى بإطلاق عدة اعيرة نارية تجاه المجنى من سلاح آلى كان يحمله وفر هاربا مما نتج عنه مصرع المجنى عليه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد احمد البديوي رئيس مباحث المديرية والمقدم على نصر رئيس المباحث والنقيب احمد عبد المقصود وتوصلت التحريات ان المتهم يختبئ فى محافظة القاهرة فى أحد الأماكن.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمدريات أمن القاهرة والجيزة، نجح فريق البحث المشترك في ضبط الجانى ويدعى “احمد، م، ٣٥ سنة” و مقيم بمركز البدارى داخل احد الأماكن بمحافظة القاهرة وبحوزته البندقية المستخدمة فى الجريمة.

وحرر المحضر بالواقعه للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.