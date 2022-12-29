جامعة الأزهر تمنح أبوالفضل شبيب درجة العالمية مع مرتبة الشرف الاولى

وافقت لجنة المناقشة والحكم بكلية التربية بنين جامعة الازهر، اليوم الخميس، على منح الباحث أحمد أبوالفضل محمد شبيب، المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة، درجة العالمية "دكتوراة الفلسفة"، في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس بمرتبة الشرف الأولى، عن رسالته المعنونة بـ"فاعلية تطوير برنامج الإعداد الأكاديمي لمعلمي الجغرافيا بكليات التربية جامعة الأزهر في ضوء المعايير الأكاديمية".

تتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور علي حسين عطية أستاذ المناهج وطرق تدريس الاجتماعيات كلية التربية جامعة المنوفية مناقشا خارجيا ورئيسا، علي محمد حسين سليمان أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا كلية التربية بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر مشرفا، الدكتور عبدالحفيظ محمد عبدالرحمن أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا كلية التربية بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر مناقشا داخليا الدكتور محمد خليفة عبدالرحمن أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا المساعد كلية التربية بنين بأسيوط ، جامعة الأزهر مشرفا.

ويهدف البحث الحالي من الرسالة إلى تطوير برنامج الإعداد الأكاديمي لمعلمي الجغرافيا بكليات التربية جامعة الأزهر في ضوء المعايير الأكاديمية، ومن ثم الكشف عن فاعلية البرنامج المطور في تنمية التحصيل المعرفي والاتجاه نحو الجغرافيا.

واتبع الباحث في طريقة البحث المنهجين الوصفي التحليلي والتجريبي، وقد تمثلت أداتا البحث الوصفي التحليلي في قائمة المعايير الأكاديمية، وأداة تحليل المقررات الأكاديمية.

وكشفت نتائج البحث الوصفي التحليلي عن وجود فجوة بين محتوى برنامج الإعداد الأكاديمي والمعايير الأكاديمية، وفي ضوء تلك النتائج تم وضع تصور مقترح لبرنامج الإعداد الأكاديمي في ضوء المعايير الأكاديمية، بينما تمثلت أداتا البحث التجريبي في اختبار التحصيل المعرفي ومقياس الاتجاه نحو الجغرافيا الفلكية.

وتبنى الباحث التصميم التجريبي المعروف باسم تصميم المجموعة الواحدة ذات التطبيقين القبلي والبعدي، وتكونت مجموعة البحث من 30 طالبًا من طلاب الفرقة الثالثة شعبة الجغرافيا بكلية التربية بتفهنا الأشراف، وبعد تحليل البيانات إحصائيًا توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى α ≤ .05 بين القياسين القبلي والبعدي لمجموعة البحث في اختبار التحصيل المعرفي ومقياس الاتجاه نحو الجغرافيا الفلكية لصالح القياس البعدي.