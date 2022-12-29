الإسماعيلى يباغت والزمالك يرد سريعًا بهدف التعادل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من التسجيل مبكرًا في شباك الزمالك في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من ركلة حرة من الطرف الأيمن لصالح الإسماعيلي عن طريق صالح جمعة ليرتقي لها محمد حسن ويسدد رأسية اشترك فيها أحمد فتوح وسكنت داخل الشباك.

وتعادل يوسف أسامة نبيه لصالح الزمالك في الدقيقة الثامنة بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى تابعها يوسف أسامة نبيه في الشباك.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سيف الدين الجزيري.



