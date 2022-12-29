الخميس 29 ديسمبر 2022
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سياسي

وكيل «صناعة النواب»: إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة على طريق ضبط الأسعار

النائب محمد سلاب
النائب محمد سلاب

رحب النائب محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجيًا.

وأكد السلاب فى تصريحات له، اليوم الخميس، أن القرار تأخر كثيرًا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى إلى الكثير من المشكلات في العديد من القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

وشدد محمد السلاب، على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلية أو التصدير، وبالتالى التأثير سلبًا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.

النائب محمد السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب قرار البنك المركزي الاعتمادات المستندية

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