الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد الإجازات الرسمية 2023 والمناسبات الوطنية

الإجازات
الإجازات

تزايدت العمليات البحثية عن الإجازات الرسمية 2023، والإجازات الرسمية في شهر يناير 2023، وشغل بالآلاف من المواطنين معرفة موعد الإجازات الرسمية في العام القادم 2023.

موعد الإجازات الرسمية 2023 والمناسبات الوطنية

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد الإجازات الرسمية 2023 وأبرز المناسبات الوطنية والدينية والقومية.

تشمل الإجازات الرسمية في عام 2023 كافة الأعياد والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية والقومية كالتالي:

الإجازات الرسمية 2023

(1) الإجازات الرسمية شهر يناير 2023

تشمل كافة العطلات الرسمية أو جميع الإجازات الرسمية بشهر يناير في يومين إجازة رسمية وتكون هما إجازة عيد الميلاد المجيد، وكذلك إجازة يوم 25 يناير 2023 بذكرى عيد الشرطة وذكرى عيد ثورة 25 يناير 2023، كما يلي:

  • إجازة عيد الميلاد المجيد: في يوم 7 يناير 2023.
  • إجازة 25 يناير: الذي يوافق يوم 25 يناير 2023.

العطلات الرسمية فى 2023 وعدد أيام الإجازة

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(2) الإجازات الرسمية في شهري فبراير ومارس 2023

  • ولا توجد أي إجازات رسمية في شهري فبراير ومارس 2023

(3) الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2022

  • إجازة عيد شم النسيم 2023

ويوافق يوم عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 من أبريل 2023.

  • موعد الإجازات الرسمية في والمناسبات بعيد الفطر المبارك 2023

ويأتي موعد عيد الفطر المبارك سيبدأ يوم السبت الموافق 22 أبريل 2022، طبق الحسابات الفلكية.

  • موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

ويوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2023.

(4) الإجازات الرسمية في شهر مايو 2023

  • موعد إجازة عيد العمال 2023 سيوافق يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

(5) الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

  • إجازتان خلال شهر يونيو 2023.
  • إجازة يوم وقفة وإجازة عيد الأضحى المبارك.
  • وإجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023.

(6) الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2023

  • إجازة رأس السنة الهجرية بيوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.
  • إجازة عيد ثورة 23 يوليو في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

(7) العطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023

  • لا توجد إجازات رسمية في شهر أغسطس.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر للقطاع العام والخاص والمناسبات الدينية

قائمة الإجازات الرسمية 2023 والعطلات الدينية

(8) الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

  • توجد إجازة وحيدة في شهر سبتمبر هي “إجازة المولد النبوي الشريف”، وستوافق الأربعاء 27 سبتمبر.

(9) الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023

  • سيتم الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر سيوافق الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2022.

(10) الإجازات الرسمية في شهر نوفمبر وديسمبر 2023

  • لا توجد إجازات رسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.
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