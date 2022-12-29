تزايدت العمليات البحثية عن الإجازات الرسمية 2023، والإجازات الرسمية في شهر يناير 2023، وشغل بالآلاف من المواطنين معرفة موعد الإجازات الرسمية في العام القادم 2023.

موعد الإجازات الرسمية 2023 والمناسبات الوطنية

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد الإجازات الرسمية 2023 وأبرز المناسبات الوطنية والدينية والقومية.

تشمل الإجازات الرسمية في عام 2023 كافة الأعياد والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية والقومية كالتالي:

الإجازات الرسمية 2023

(1) الإجازات الرسمية شهر يناير 2023

تشمل كافة العطلات الرسمية أو جميع الإجازات الرسمية بشهر يناير في يومين إجازة رسمية وتكون هما إجازة عيد الميلاد المجيد، وكذلك إجازة يوم 25 يناير 2023 بذكرى عيد الشرطة وذكرى عيد ثورة 25 يناير 2023، كما يلي:

إجازة عيد الميلاد المجيد: في يوم 7 يناير 2023.

إجازة 25 يناير: الذي يوافق يوم 25 يناير 2023.

(2) الإجازات الرسمية في شهري فبراير ومارس 2023

ولا توجد أي إجازات رسمية في شهري فبراير ومارس 2023

(3) الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2022

إجازة عيد شم النسيم 2023

ويوافق يوم عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 من أبريل 2023.

موعد الإجازات الرسمية في والمناسبات بعيد الفطر المبارك 2023

ويأتي موعد عيد الفطر المبارك سيبدأ يوم السبت الموافق 22 أبريل 2022، طبق الحسابات الفلكية.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

ويوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2023.

(4) الإجازات الرسمية في شهر مايو 2023

موعد إجازة عيد العمال 2023 سيوافق يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

(5) الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

إجازتان خلال شهر يونيو 2023.

إجازة يوم وقفة وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وإجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023.

(6) الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2023

إجازة رأس السنة الهجرية بيوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

(7) العطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023

لا توجد إجازات رسمية في شهر أغسطس.

(8) الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

توجد إجازة وحيدة في شهر سبتمبر هي “إجازة المولد النبوي الشريف”، وستوافق الأربعاء 27 سبتمبر.

(9) الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023

سيتم الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر سيوافق الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2022.

(10) الإجازات الرسمية في شهر نوفمبر وديسمبر 2023