الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الصحة: التحدى القادم هو إنتاج الأدوية البيولوجية التى نستوردها

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن مصر تنتج حوالي 90% من الأدوية المستهلكة، مضيفا أن التحدي المقبل هو إنتاج الأدوية البيولوجية التي نستوردها من الخارج، مثل أدوية الأورام.

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تتفوق في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأدوية الخاصة بمرض السكري، بل نستطيع تصديرها إلى الأسواق العالمية وليست الإفريقية فقط.

وكشف الوزير عن أن مبادرة الرعاية الأولية خدماتها تعمل من ٨ صباحًا حتى ٢ مساء في المنشآت ويستفيد منها ٨٠ مليون مواطن في ٢١ محافظة، وأن المبادرة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وزيارات منزلية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على مبادرة الصحة النفسية وتقديمها في منشآت الرعاية الأولية.

ولفت إلى أن المبادرة تؤدي إلى تحسين الصحة العامة وزيادة في عمر المواطن، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة المنشآت وتنظيم مواعيد العمل من ٨ صباحا إلى ٢ مساء لتقديم الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية ومن ٢ إلى ٦ في العيادات التخصصية للباطنة وأطفال ونساء وجلدية، ومن ٦ إلى ٨ صباحا طوارئ.

مصر الأدوية البيولوجية الاورام علاج الأورام وزير الصحة

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