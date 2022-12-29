الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الوادي الجديد تستضيف فعاليات الدورة الـ35 من مؤتمر «أدباء مصر»

حمدي سليمان
حمدي سليمان

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر «أدباء مصر» في دورته الـ35 بمحافظة الوادي الجديد، لمناقشة محور «الفعل الثقافي ومشكلة المعنى»، بحضور محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة، والكاتب محمد سلماوي، رئيس  المؤتمر، والدكتور حمدي سليمان، أمين عام المؤتمر. 

وقال حمدي سليمان في كلمته: «تشهد مصر الآن حالة تنموية كبرى، على مستوى البنية الأساسية، لا ينكرها أحد، وهي قاعدة مهمة لجذب الاستثمارات المختلفة، من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية التي هي الأساس في التقدم والرقي، ونحن نثمن ذلك، ونؤكد أيضًا على ضرورة دور الثقافة في عملية التنمية، فليس من قبيل المبالغة القول بأن التنمية والثقافة هما مستندا البقاء الأساس للجماعة البشرية». 

وتابع: «ساعات قليلة ونستقبل عامًا جديدًا، يطل علينا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومرور خمسين عامًا على العبور العظيم، لذا نتمنى أن يتحلى الجميع بتلك الروح الجسورة، حتى نعبر تلك الظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا والعالم أجمع، فمعظمنا يعرف جيدا أن حب الوطن والانتماء والتضحية من أجله، سمات أصيلة محفورة في وجدان وقلب وعقل وضمير كل مصري». 

ونوه “سليمان” إلى أن اختيار الوادي الجديد لتكون عاصمة مصر الثقافية للعام المقبل، وما يصاحب ذلك من اهتمام اعلامي، في لفت النظر للمقومات الاقتصادية العديدة والمتنوعة، التي تمتلكها المحافظة، من أجل جذب الاستثمارات المختلفة، فتلك المقومات بما فيها الموروث الثقافي بمختلف عناصره، تعد رأسمالاً هاما ومصدراً محتملاً للاستثمار، اذ ما أحسن رعايتها، وتسويقها محليا ودوليا.

صورة من المؤتمر
مؤتمر أدباء مصر فعاليات مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ35 محافظة الوادي الجديد الفعل الثقافي ومشكلة المعنى محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط الدكتور أحمد بهي الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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