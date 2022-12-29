الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعقد اجتماعًا مع مديرى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM»

اللقاء
اللقاء

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وحضور الدكتورة عزيزة رجب خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم والمشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين (STEM).

في مستهل الاجتماع رحب محمد عطية بالحضور، موجهًا الشكر للسادة مديري مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للنهوض بالعملية التعليمية في تلك المدارس وبالجهود المبذولة، مضيفًا أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة عدة نقاط، من أهمها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح عطية أن الاستعداد المبكر الجيد للامتحانات هو الأساس في نجاح العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة العمل بروح العمل الجماعي في كافة النواحى الخاصة بتلك المدارس.

وأشار عطية إلى ضرورة الاستعداد لمعرض الكابستون للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، حتى يخرج بصورة مشرفة ومبهرة وتحقيق دقة التقييم للطلاب، موضحا أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة عزيزة رجب مدير عام تنمية مادة العلوم والمشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين STEM، ضرورة أن تقوم كل مدرسة بتوضيح احتياجاتها الخاصة بالامتحانات؛ ليتسنى العمل على تلبيتها، وحتى لا يكون هناك أي عوائق للعملية الامتحانية، مشيرة إلى ضرورة التواصل الدائم والسريع بين الإدارة العامة لشئون المتفوقين ومديري المدارس، ليتم حل أي مشكلة على الفور، وضرورة عقد اجتماعات بصورة دورية.

كما ناقشت الإجراءات الخاصة بمعرض كابستون، وما يتضمنه من تحديد الأيام، وموضوعات المشروعات المقدمة، والطلاب المشاركين، والتحكيم.

الجدير بالذكر أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" هي مدارس ثانوية حكومية يبلغ عددها 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، والتى تم تأسيسها بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة والفصول الدراسية المجهزة، ومعامل (كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر)، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

الإستعداد لإمتحانات الإدارة المركزية اكتشاف ورعاية الموهوبين التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الأول والثاني الثانوي الإدارة العامة الثاني والثالث الثانوي

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