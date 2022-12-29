الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى فى مطروح

حشيش
حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال قيادته سيارة "ربع نقل" بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(225 ألف جنيه تقريباً).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الامن العام مديرية أمن مطروح البحث الجنائي

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