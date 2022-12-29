ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى فى مطروح

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال قيادته سيارة "ربع نقل" بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(225 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.