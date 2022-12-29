الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطريقة الضيفية» تطلق حملة دينية لمحاربة التطرف من مولد السيدة نفيسة

الطريقة الضيفية
الطريقة الضيفية

أعلنت الطريقة الضيفية الخلوتية بقيادة شيخها الدكتور محمود أبوعلى، بمولد السيدة نفيسة مساء أمس، إطلاق حملة دينية تهدف لمحاربة الفكر المتطرف، وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل الصوفية والدينية إلى محافظات الوجه القبلى والبحرى، ويشارك فى القافلة كبار قيادات الطريقة ودعاتها وعلماءها، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه شيخ الطريقة الضيفية عن نشر منهج الطريقة فى أكثر من محافظة بصعيد مصر، خلال الجولة الأخيرة التى قامت بها الطريقة فى كلاً من "أسيوط وسوهاج". 

وقال محمود أبوعلي، إن الطريقة الضيفية يزيد عدد مريدها يوما بعد يوما مما جعلها الطريقة الأكثر نشاطاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن المنضمين لها من كافة شرائح المجتمع المصرى، فنجد بين أتباعها "الأطباء والمهندسين والأساتذة" وغير ذلك. 

فى سياق أخر، توافد مساء أمس، آلاف المريدين والمحبين حول مسجد ومقام  السيدة نفيسة، وذلك للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها المبارك، حيث جهزت الطرق الصوفية 200 ساحة وخدمة لاستقبال المشاركين، ومن أبرز الطرق المشاركة الطريقة الضيفية الخلوتية، والطريقة السمانية، والطريقة الأحمدية والطريقة الرفاعية والتجانية والشهاوية، والقادرية.

ويشارك في الفعاليات شيوخ وعلماء الطرق الذين قدموا من جميع أنحاء مصر لاستقبال المريدين والمشاركين في المولد، حيث بدأت الفعاليات منذ 7 أيام، تم خلالها تنظيم أكثر من جلسة وأمسية علمية، لمحاربة التشدد والتطرف.

كانت الطرق الصوفية، قد أعلنت في وقت سابق، تنظيمها فعاليات مولد السيدة نفيسة، رضى الله عنها وأرضاها، بمشاركة آلاف المريدين والمحبين الذين يأتون من كل حدب وصوب للمشاركة فى الفعاليات السنوية التي تنظمها الطرق الصوفية في نفس الموعد من كل عام.

وكشف مصطفى زايد، الناشط الصوفي، عبر صفحته الرسمية، أن الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، قام بالتواصل بالمسئولين والأجهزة الأمنية، لحل مشكلة الخدمات والتصاريح الخاصة بالطرق الصوفية المشاركة في الفعاليات، وهذا جعل الفعاليات تعود من جديد، حيث تقوم الطرق الصوفية حاليًا بترتيب وتنظيم الفعاليات الخاصة بالليلة الختامية.

وقال الدكتور محمود أبوعلي، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إن الطريقة ستنظم احتفالاتها بمولد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من أتباعها ومريديها الذين يشاركون بصفة دائمة بهذه المناسبة العظمى التي تعد من كبرى المناسبات الدينية.

الطريقة الضيفية تطلق حملة دينية محاربة التطرف مولد السيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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