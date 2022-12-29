الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة رأس السنة 2023 والإجازات الرسمية في العام الجديد

إجازة
إجازة

ساعات قليلة وتبدأ احتفالات رأس السنة الجديدة ويشغل بال عدد عريض من المواطنين معرفة موعد إجازة رأس السنة 2023 عبر جوجل، وهي من الأمور التي ستشغل الرأي العام في الساعات الحالية وخاصة مع قرب نهاية عام 2022.

موعد إجازة رأس السنة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد إجازة رأس السنة 2023، وقائمة إجازات 2023 الخاصة بالعام المقبل.

وتزايدت عمليات البحث عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية وذلك على مدار الساعات الماضية، وهو الأمر الذي جعل هذه الكلمات تتصدر كافة مؤشرات البحث بموقع جوجل.

موعد  إجازة رأس السنة الميلادية 2023

ومن المفترض أن يكون موعد إجازة يوم رأس السنة الميلادية 2023، هو يوم الأحد الذي يوافق 1 يناير 2023، ويقابله بالتقويم الهجري، يوم 8 جمادي الثاني 1444، ويكون هو إجازة رسمية في جميع دول العالم، وذلك لإقامة احتفالات رأس السنة.

هل يشهد 2023 حربًا بين صربيا وكوسوفو؟

المغرب ينتج أول سيارة محلية الصنع مطلع 2023 باستثمار 50 مليون يورو

بعد ارتفاعه.. تعرف على توقعات أسعار الذهب خلال عام 2023

أحدث عبارات ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل والأصدقاء

وتبدأ السنة الجديدة 2023 يوم الأحد، وحول الإجازة في رأس السنة الميلادية 2023 بمصر فإن مصر لا تعتبر أول أيام السنة إجازة رسمية، وستبدأ إجازة السنة الجديدة بمصر 2023 بدءل من يوم "عيد الميلاد المجيد" والذي سيوافق يوم الأحد 7 يناير 2023.

إجازات 2023

وفيما يلي تستعرض "الدستور" قائمة إجازات 2023 الخاصة في العام المقبل:

  1. السبت 7 يناير 2023.. عيد الميلاد القبطي
  2. الأربعاء 25 يناير 2023.. ثورة 25 يناير
  3. الأحد 16 أبريل 2023.. عيد الفصح القبطي
  4. الإثنين 17 أبريل 2023.. عيد شم النسيم
  5. الجمعة 21 أبريل..عيد الفطر المبارك
  6. السبت 22 أبريل 2023..أجازة عيد الفطر المبارك
  7. الثلاثاء 25 أبريل 2023.. عيد تحرير سيناء
  8. الإثنين 1 مايو 2023.. عيد العمال
  9. الثلاثاء 27 يونيو 2023.. أجازة يوم وقفة عرفات
  10. الأربعاء 28 يونيو 2023.. عيد الأضحى المبارك
  11. الخميس 29 يونيو 2023.. أجازة عيد الأضحى المبارك
  12. الجمعة 30 يونيو 2023.. ثورة 30 يونيو
  13. الأربعاء 19 يوليو 2023.. رأس السنة الهجرية
  14. الأحد 23 يوليو 2023.. عيد الثورة
  15. الأربعاء 27 سبتمبر 2023.. عيد المولد النبوى الشريف
  16. الجمعة 6 أكتوبر 2023.. عيد القوات المسلحة
موعد إجازة رأس السنة 2023 إجازة رأس السنة 2023 موعد إجازة رأس السنة إجازة رأس السنة رأس السنة 2023 رأس السنة الميلادية 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

الحكومة العراقية تكشف موعد إنهاء ملف النازحين

ميناء سفاجا يستقبل مجموعة فرق المتحدون للدراجات النارية بالسعودية

مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.. ما القصة وكيف يراها الخبراء؟

كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمى يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «شلبى» فى دبى

تحرير 670 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى آخر تعاملات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات