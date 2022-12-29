موعد إجازة رأس السنة 2023 والإجازات الرسمية في العام الجديد

ساعات قليلة وتبدأ احتفالات رأس السنة الجديدة ويشغل بال عدد عريض من المواطنين معرفة موعد إجازة رأس السنة 2023 عبر جوجل، وهي من الأمور التي ستشغل الرأي العام في الساعات الحالية وخاصة مع قرب نهاية عام 2022.

موعد إجازة رأس السنة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد إجازة رأس السنة 2023، وقائمة إجازات 2023 الخاصة بالعام المقبل.

وتزايدت عمليات البحث عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية وذلك على مدار الساعات الماضية، وهو الأمر الذي جعل هذه الكلمات تتصدر كافة مؤشرات البحث بموقع جوجل.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2023

ومن المفترض أن يكون موعد إجازة يوم رأس السنة الميلادية 2023، هو يوم الأحد الذي يوافق 1 يناير 2023، ويقابله بالتقويم الهجري، يوم 8 جمادي الثاني 1444، ويكون هو إجازة رسمية في جميع دول العالم، وذلك لإقامة احتفالات رأس السنة.

وتبدأ السنة الجديدة 2023 يوم الأحد، وحول الإجازة في رأس السنة الميلادية 2023 بمصر فإن مصر لا تعتبر أول أيام السنة إجازة رسمية، وستبدأ إجازة السنة الجديدة بمصر 2023 بدءل من يوم "عيد الميلاد المجيد" والذي سيوافق يوم الأحد 7 يناير 2023.

إجازات 2023

وفيما يلي تستعرض "الدستور" قائمة إجازات 2023 الخاصة في العام المقبل: