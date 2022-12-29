الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب ينتج أول سيارة محلية الصنع مطلع 2023 باستثمار 50 مليون يورو

وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور

كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أنه من المرتقب أن يشهد المغرب، في يناير 2023، توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات.


وذكر مزور في تصريح صحفى، أن المصنع الجديد "سيكون باستثمار مغربي 100%"، ليضاف إلى مصانع شركتي "رينو" و"ستيلانتيس" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 700 ألف سيارة في السنة، منها 50 ألف سيارة كهربائية.


وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أول استثمار مغربي في صناعة السيارات سيكون "بطاقة إنتاجية تقارب 3000 سيارة في العام، على أن يصل الرقم إلى 20 ألفا بعد 4 سنوات"، مضيفا أنه لا يمكن حاليا الإفصاح عن اسم العلامة التجارية للسيارة الجديدة باعتبار أن ذلك يعود لأصحاب الاستثمار.


وقال إن العلامة المغربية الجديدة للسيارات توجد الآن في مرحلة الترخيص النهائي، بعد أن اجتازت كافة التجارب والاختبارات بنجاح، موضحا أن الإنتاج سيكون موجها في المرحلة الأولى للسوق المحلية.


وأشار مزور إلى أن المصنع المرتقب سينتج سيارات ذات محركات تعمل بالوقود الحراري، ولن يتضمن خط إنتاج لسيارات كهربائية، وسيتم استثمار 50 مليون يورو على مدى 3 سنوات، كاستثمار أساسي بخلاف التكاليف التشغيلية.


وقالت الصحيفة إن صناعة السيارات تعتبر ثاني أكبر القطاعات المصدرة في المغرب، إذ بلغت مبيعاتها لهذا العام حتى نهاية أكتوبر 8.4 مليار دولار، بينما يتوقع بنك المغرب أن تحقق 9.5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

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