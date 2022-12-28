بسبب كورونا.. إيطاليا تفرض قيودًا صحية على الصينيين الوافدين إليها

مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، أعلنت إيطاليا قبل قليل، أنها ستجري اختبارات كورونا للقادمين إليها من الصين، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت إيطاليا أنها ستفرض قيودًا صارمة في حال ظهور سلالة جديدة للفيروس.

تخفيف القيود الاحترازية بالصين

وشهدت الصين ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا وذلك في ظل تخفيف القيود الاحترازية التي كانت قد فرضتها الحكومة الصينية منذ ظهور كورونا، وإلغاء تطبيق سياسة "صفر كورونا".

كما ألغت الصين مؤخرًا الإعلان عن عدد الإصابات اليومية بكورونا وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسب الإصابات لديها والذي وصل إلى 200 مليون إصابة بين سكانها.