الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بطل أزمة مباراة الأهلى والترجى.. تقارير: الجزائرى مهدى عبيد يقرر اعتزال التحكيم

مهدي عبيد
مهدي عبيد

كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن أن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، قرر اعتزال تحكيم كرة القدم.


وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مهدي عبيد، سيدير، اليوم الأربعاء، آخر مباراة في مشواره التحكيمي، والتي ستجمع فريقي أمل الأربعاء، وشباب بلوزداد في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى الجزائري، التي ستقام على ملعب (إسماعيل مخلوف).


وشارك عبيد، في إدارة العديد من المباريات على كافة الأصعدة، المحلية والقارية والدولية، حيث تواجد في قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. كما شارك الحكم الجزائري، في إدارة مباريات لكأس الأمم الإفريقية عامي 2015 و2017 (كحكم ساحة)، و2019 (كحكم لتقنية الفيديو).
وأثار مهدي عبيد، الجدل خلال إدارته مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، والتي احتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة.


وتقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم، آنذاك، بشكوى رسمية لـ«كاف»، يطالب فيها بإيقاف مهدي عبيد، على هامش قراراته باحتساب ركلتي جزاء للنادي الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز ممثل الكرة المصرية 3-1.


وكان «كاف» قد قرر إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، في نوفمبر عام 2018، بشكل مؤقت عن جميع أنشطة الكرة الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحيث خضوعه لجلسة استماع تأديبية، بعد اتهامه بالفساد، قبل أن يعلن الاتحاد الجزائري رفع الإيقاف المؤقت عن مهدي عبيد.

مهدي عبيد شارف أمل الأربعاء شباب بلوزداد الاهلى الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

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