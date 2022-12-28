الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قتل زوجته.. «الشك» يقود قهوجي إلى «حبل المشنقة» بالفيوم

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، بإحالة أوراق قهوجي، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، لشكه في سلوكها.

تعود تفاصيل القضية رقم ١٣٧٣٤ جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 606 كلي الفيوم، إلى 27 مارس من العام الجاري 2022 عندما أنهى المتهم، حياة زوجته فرحة ق ز، عمدًا مع سبق الإصرار ، مدعيًا سوء سلوكها، بأن قام بخنقها بمسكن الزوجية أثناء نومها مستخدمًا "طرحة قماشية" ولم يتركها سوى جثة هامدة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة القتل العمد،  لاعتقاده بسوء سلوكها،فبيت النية، وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحها بدافع الانتقام لوهم في رأسه، إذ لم يسعى بتقصي حقيقة سلوك زوجته، وتوجيه النصح وتقويمها إن صح اعتقاده، وأعد مخططًا ، بأن أعادها لمسكنها مدعيًا صلحها، وحين انفراده بها بمسكنهما تحصل على أداة "طرحة"، من ملابسها، وتوجه نحوها على حين غرة، ودنى إليها حين نومها مسرعًا وخنقها حتي فارقت الحياة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة.

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم في النيابة العامة، تم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت الجلسة المقبلة من دور الانعقاد القادم في شهر يناير للنطق بالحكم النهائي.

إحالة أوراق عامل للمفتي لإدانته بقتل زوجته بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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