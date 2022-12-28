الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنا الزاهد: تشرفت بالوقوف أمام الرئيس السيسى فى احتفالية «قادرون باختلاف»

احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة فى النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف".

وقالت، فى تصريحات لـ"الدستور"، إنها تشرفت بالوقوف أمام الرئيس من خلال هذه الاحتفالية المهمة التى تقدر قيمة ذوى الهمم ودورهم فى المجتمع.

وأضافت أنها سعدت بالمشاركة فى العرض المسرحي عن الصعوبات التى تواجه ذوى الهمم، وأنها كانت تحلم بتقديم عمل فنى لهم، وأضافت أنها فخورة بكلام الرئيس ودعمه ذوى الهمم بشكل مستمر ويجب أن تدعمهم كل الفئات فى المجتمع.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد النسخة الرابعة من احتفالية “ قادرون باختلاف ” قادرون باختلاف احتفالية “ قادرون باختلاف ”

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