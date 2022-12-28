الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عم الطفل المقتول على يد والده بالقليوبية: «شقيقى كان يعذبه ويربطه فى السرير»

عم الطفل القتيل
عم الطفل القتيل

قال ممدوح عم الطفل بدر محمود 6 سنوات، والذي لقى مصرعه على يد والده بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية، إن المتهم كان يضربه باستمرار ويعذبه ويربطه فى سرير المنزل ويشل حركته بحجة تأديبه.

وأضاف عم المجنى عليه أن شقيقه دائم تعاطى المواد المخدرة بطريقة كبيرة حتى وصل إلى مرحلة الإدمان وفقدان الوعى.

وأشار إلى أن المتهم تزوج 4 مرات وكل زوجاته تركنه وكذلك أبناؤه هربا من معاملته السيئة وتعذيبه الدائم لهم.

وتابع عم الطفل، أن يوم الواقعة ظل المتهم يضرب الطفل حتى وفاته، وشاهده يحمله معللا له أنه مغمى عليه، وعندما ذهب معه إلى المستشفى أخبرهم الطبيب بأنه توفي. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان أقدم بائع على قتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات بالضرب المبرح حتى الموت في الخصوص، بسبب تسببه في ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه والتحفظ عليه وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، ببلاغ من الأهالى بمقتل طفل يدعى بدر 6 سنوات، على يد والده بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبينت وفاة الطفل إثر تعدي الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

المواد المخدرة أنفاسه الأخيرة تعاطي المواد المخدرة دراجة نارية محافظة القليوبية مدينة الخصوص مفتاح دراجة نارية مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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