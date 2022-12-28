الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح الملتقى العلمى الأول للمركز القومى للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح الملتقى العلمي الأول للمركز القومي للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بحضور الدكتور منى عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات، ووفود الدول العربية المشاركة من الإمارات والجزائر والكويت، والشركات المتخصصة في تقنية النانو الصناعية والمعملية، والجهات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والألبان والصناعات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وأكدت منى عبداللطيف، أن الملتقى يأتي في إطار التعاون والتكامل والشراكة بين الجهات البحثية لمتابعة كل جديد في العلم بما يخدم المجتمع، والصناعات التطبيقية، ولتحقيق أهداف محاور التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مضيفة أن الملتقى يهدف إلى إيجاد حلول والتوسع في الإنتاج المحلي عالي الجودة بديلًا عن الاستيراد، فضلًا عن التعاون مع عدد من المؤسسات والأفراد، منهم: شركات الصناعات الغذائية، وشركات الأدوية ومستحضرات التجميل، وطلاب كليات العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطري، والباحثين في مجال الكبسلة الحديثة.

فى سياق متصل، أشارت مدير مدينة الأبحاث العلمية إلى أن الملتقى يهدف لفتح آفاق للتعاون العلمي بين الباحثين، وكذلك مع الشركات والمصانع؛ لربط البحث العلمى بالصناعة الخضراء الآمنة المستدامة، والتعرف على المقترحات والحلول لمشكلات التصنيع الغذائي والدوائي، والتأكيد على أهمية تكنولوجيا الكبسلة الدقيقة وتكنولوجيا النانو وفن التعبئة الذكية للمنتجات المختلفة.

وشهد الملتقى مشاركات من قبل علماء وأساتذة وخبراء حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، ونقاشات علمية وفنية، وورش عمل تضمنت التدريب على تطبيق تقنية النانو مع عرض أحدث أبحاثهم التطبيقية المتعلقة بمجال النانوتكنولوجي.

اساتذة الجامعات أبحاث العلمية البحث العلمي التطبيقات التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي التنمية التكنولوجيا والإبتكار التنمية المستدام

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