الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وميلان

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة تباديلة مع نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع ميلان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» البريطانية، فإن مانشستر سيتي يخطط لعرض خدمات جاك جريليش على ميلان، مقابل التعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في الحصول على خدمات رافائيل لياو، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرى مسئولو مانشستر سيتي أن جاك جريليش لم يقدم الأداء المنشود منه حتى الآن منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2021، قادمًا من أستون فيلا. 

وبناءً عليه، يخطط مانشستر سيتي في بيع جاك جريليش، وتوفير راتبه الكبير والذي يبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويُعد رافائيل لياو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.

وشارك جاك جريليش في 56 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هدفًا واحدًا فقط في الموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليدز يونايتد على ملعب "ايلاند رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ونيوكاسل يونايتد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 40 و33 نقطة على التوالي.

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