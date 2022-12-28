أبو العطا: «قادرون باختلاف» نموذج غير مسبوق لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن حرص الرئيس السيسي على الحضور الدائم والمشاركة في فعاليات “قادرون باختلاف”، ومنها النسخة الرابعة من “قادرون باختلاف”، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على اهتمام وحرص القيادة السياسية بهذه الفئة المهمة والمتميزة من أبناء مصر مع تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو الداعم الأول لذوي الهمم، مؤكدا أن ذوي الهمم نالوا اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، من خلال التوسع في أوجه الحماية وتقديم كافة سبل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي حصلوا على مكتسبات عديدة، وتحرص القيادة السياسية دائما على ضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع كشريك أساسي فى الوطن، الأمر الذي يعكس تطبيق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة.

وأكد أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على أن يكون ذوي الهمم شريكا أساسيا في كل المحافل والفعاليات الرئاسية، والحرص على الحضور الدائم لمناسباتهم الخاصة، ودعم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، وتمثلت أبرز التحركات في تنظيم مؤتمر خاص سنويا تحت عنوان "قادرون باختلاف" لإبراز مدى النجاح والتقدم في شأن دمجهم ورعايتهم، وإقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020" تحت رعاية الرئيس السيسي، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة.

ونوه بأن جميع الجهات المعنية بالدولة عملت وفق توجيهات الرئيس السيسي بوضع المزيد من البرامج والخطط والإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة، موضحا أن جهود تمكين ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها حققت في عهد الرئيس السيسي الكثير من أجل صالح ذوي الهمم، من خلال مبادرات رئاسية وحكومية وتشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، ومنها تعديل قانون ذوي الهمم إلى مسمى “قادرون باختلاف” قانون رقم 200 لسنة 2020، ونصت التعديلات على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" لتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يهتم بذوي الهمم، وإصدار قانون "قادرون باختلاف" بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يستهدف بدوره توسيع أوجه الحماية وتقديم كافة سبل الدعم والخدمات لذوي الإعاقة في شتى المجالات لمواجهة التحديات.