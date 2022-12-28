الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يقتل عاطلا بسبب تعليق على فيسبوك بالمقطم

قتل
قتل

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، الأربعاء، القبض على شاب قتل آخر بسبب تعليق على «فيسبوك» بمنطقة المقطم. 

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبال سائق، مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم، توفي في أثناء إسعافه، عامل، مصاب بجرح قطعى باليد.

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما لاعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع فيسبوك تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخلاف فقام المشكو في حقه بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة) مُحدثاً إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكنه. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

القبض شاب قتل الفيسبوك تعليق

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وائل لطفي

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