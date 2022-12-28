الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصابان في تصادم سيارة بالحاجز الأسمنتي على طريق الإسماعيلية الصالحية

تصادم سيارة
تصادم سيارة

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الأسمنتي على طريق الإسماعيلية الصالحية اتجاه بورسعيد.

 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم" 8375 أ ل ط" بالحاجز الأسمنتي، على طريق الإسماعيلية الصالحية اتجاه بورسعيد، مما أسفر عن إصابة محمد سعيد سيد 45 عاما مقيم الهرم الجيزة، ومحمود عبد الحي عبد العظيم 39 عاماً، مقيم بذات العنوان.


جرى  الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج للازم.


كما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى مكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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