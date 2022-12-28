كيف تتجنب مشاكل ارتداء الكعب العالي في ليلة رأس السنة؟.. طبيبة تجيب

تستدعي ليلة رأس السنة الجديدة ارتداء ملابسك، وهذا يعني بالنسبة للكثير منا الانزلاق إلى تلك الأحذية غير المريحة بشكل لا يصدق لأنها تبدو جيدة جدًا.

لكنها نفس القصة في كل مرة تصل إلى منتصف الليل وينزلق الكعب، حتى تتمكن من استعادة الشعور في أصابع قدميك.

إذن ما الذي يمكنك فعله للتأكد من بقاء هذه الأحذية طوال الليل ومنح قدميك فترة راحة؟

توضح إيما ماكوناتشي، أخصائية أمراض الأقدام في الكلية الملكية لطب الأقدام أهم النصائح لتجنب القدم المؤلمة عند ارتداء الكعب.

تجنب تعريض قدميك لدرجات حرارة منخفضة

لن تمنعنا درجات الحرارة الباردة من ارتداء ملابسنا لقضاء ليلة في المدينة، خاصة مع موسم الأعياد الذي يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر باختيار الأحذية المناسبة لهذه المناسبات، يتم التفكير في الأحذية ذات الكعب العالي.

تقول إيما: 'من الأفضل تجنب تعريض قدميك للعوامل الجوية في الطقس البارد، فنحن نرى حالات لا حصر لها من تورم الأصابع في الشتاء حيث لم يتم تدفئة القدمين.

"يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على كرة قدمك عن طريق ارتداء أحذية بكعب رقيق ونعل إلى كدمات مؤلمة في الأنسجة الرخوة على كرات قدميك أيضًا، وهو أمر أسوأ بكثير.

ارتفاع الكعب المثالي حوالي 2 سم

البغال والأحذية ذات الكعب العالي ليست فقط في صيحات الموضة، ولكن يبدو أنها نمط كعب موصى به لأقدام صحية.

تضيف إيما: "على المدى الطويل نوصي بعدم ارتداء كعب يزيد ارتفاعه عن 2 سم لأن الكعب العالي يمكن أن يسبب مشاكل لقدميك.

تجنبي الأحذية ذات الكعب العالي النحيف لأن هذا يزيد من عدم الاستقرار وسيتأرجح قدمك أكثر.

"إذا كنت ترتدي كعبًا ، فاستهدف نمط كتلة أو إسفين ومن الأفضل أن يكون لديه طريقة للبقاء على قدمك مثل رباط حول الكاحل أو عبر منتصف القدم."

عند اختيار الزي، ابدأ دائمًا باختيار الكعب

على الرغم من أنه قد يبدو من غير المعتاد بناء ملابس حول حذائك، إلا أن إيما تنصح باختيار زوج من الأحذية ذات الكعب العالي الذي تعرفين أنه يمكنك أن ترتاحي لفترة طويلة من الزمن.

وإذا كان لديك الزوج المناسب فهذا لا يعني أن عليك التضحية بأسلوبك.

تقول إيما: "إذا كنت تختار زوجًا من الأحذية لحدث ما، فحاول اختيار زوج تعرف أنه يمكنك ارتدائه لفترات طويلة من الوقت واختر الزي بناءً على ذلك".

"هذا يمكن أن يمنعك من السير حافي القدمين في منتصف الحفلة أو القيام بالمشي حافي القدمين إلى سيارة الأجرة ، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيارة علاج الأرجل الطارئة في اليوم التالي".