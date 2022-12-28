ذا ناشونال: استعادة الدولة للقطع الأثرية المهربة لا يقدر بثمن

ثمنت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، افتتاح معرض القطع الأثرية المضبوطة التي تمت مصادرتها في الموانئ المصرية ومنع تهريبها إلى الخارج بمتحف محمد علي بالقاهرة، وقالت بأنه يعكس الجهود التي بذلتها الدولة لمنع تهريب الاثار واستعادة تراثها الذي لا يقدر بثمن.

وافتتح في متحف الأمير محمد علي معرضا مؤقتا يضم 70 قطعة أثرية تمت مصادرتها في الموانئ المصرية ومنع تهريبها خارج البلاد.

تم استرداد الآثار من قبل الإدارة المركزية للموانئ والوحدات الأثرية خلال العقد الماضي أو نحو ذلك ، ولكن تم حفظها في مخازن المتحف.

وهي تنتمي إلى أسرة محمد علي باشا ، السلالة الحاكمة لمصر والسودان من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين ، ومعظمها معروض لأول مرة.

وافتتح المعرض، مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إلى جانب مسؤولي المتاحف وممثلين آخرين عن وزارة السياحة والآثار، سيتم عرض القطع حتى 25 يناير، بمناسبة مرور 119 عامًا على بدء الأمير محمد علي توفيق ، ابن عم الملك فاروق ، بناء القصر السابق.

قال مدير المتحف محمد البرديني لصحيفة ذا ناشيونال، "وراءه فكرتان: الأولى هي أن الناس يعرفون أن 119 عامًا قد مرت على إنشاء هذا القصر ، والثانية أن الناس يعرفون أن وزارة السياحة والآثار والقادة السياسيين معنيون بعدم السماح بتهريب الآثار.

وكثفت مصر جهودها ، لا سيما خلال العقد الماضي ، لمنع الآثار من مغادرة البلاد وإعادة أولئك الذين ذهبوا إلى الخارج بشكل غير قانوني، وبين عامي 2011 و 2021 ، استعادت مصر 29300 قطعة أثرية مهربة بطريقة غير مشروعة ، وفقًا لشعبان عبد الجواد ، مدير إدارة إعادة الآثار بالوزارة.

يتم توزيع العناصر التي يتم استردادها على المتاحف في جميع أنحاء مصر ولكن يظل الكثير منها في المخزن لسنوات.