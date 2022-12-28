تقرير صينى: تدريبات مصرية لإنشاء نظام تحكم آلى لتوليد طاقة الرياح

قالت وكالة شنينخوا الصينية، إن مهندسي المستقبل في مصر يتدربون على كيفية استخدام لغة البرمجة G-code لإنشاء نظام تحكم آلي وإنشاء نظام محاكاة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح وصيانة السيارات الحديثة بمركز لوبان مصر للتدريب المهني.

وأشارت الوكالة، في تقريرها في ورشة عمل بجامعة عين شمس بالقاهرة، إلى أنه تم تدريب عدد من طلاب الهندسة على كيفية استخدام G-code، وهي لغة برمجة، لإنشاء تحكم آلي في الآلة.

تعتبر ورشة العمل، المعروفة أيضًا باسم "مركز لوبان مصر للتدريب المهني"، واحدة من العديد من النماذج العديدة للتعاون التعليمي بين الصين ومصر.

شارك في تأسيسها كلية تيانجين للصناعات الخفيفة الصينية الفنية وكلية تيانجين الفنية للنقل وجامعة عين شمس المصرية في أواخر عام 2020، ورشة العمل الواسعة، التي تغطي مساحة حوالي 1200 متر مربع ، قدمت تدريبات لتركيب التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC)، جديد تكنولوجيا الطاقة وتطبيقات السيارات وتكنولوجيا الصيانة.

قالت يمنى أسامة، طالبة في السنة الرابعة، إنها تعلمت الكثير من التدريب الذي تلقته في ورشة عمل لبان حول هيكل CNC ومكوناته واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة.

وقال المهندس المحتمل لشينخوا: "تعلمنا أيضا G-code ، وهي لغة برمجة تفهمها الآلة، وأنا شخصيا أستخدمها في مشروع التخرج.

وقال الأستاذ محمد أحمد عوض، مدير الورشة، إن المنشأة التعليمية تمنح الطلاب فرصة لتطبيق ما يتعلمونه نظريًا عمليًا.

وصرح المدير لوكالة أنباء (شينخوا) بأن "الورشة تمثل حلقة وصل مهمة للغاية بين التعليم الأكاديمي والعمل العملي بعد التخرج في المصانع".

توفر منطقة التدريب على الطاقة الجديدة للطلاب أربعة أنظمة ومحاكاة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح ، بينما يحتوي قسم التدريب على صيانة السيارات على أجهزة محاكاة فعلية ومجموعات صيانة للسيارات التي تعمل بالوقود الزيتي وآليات وأنظمة الصيانة.

وقال أحمد عبدالقادر، مدرس مساعد بقسم هندسة السيارات، إن الورشة تتيح للطلاب فرصة كبيرة للتعرف على تقنيات السيارات الحديثة وأجهزة التشخيص.

وقال: "لقد استفدنا كثيرًا من هذا التعاون من خلال وجود ورشة عمل عالية الجودة ومجهزة بأجهزة ومعدات السيارات الحديثة التي لم نكن نملكها من قبل"، مشددًا على أنها ليست مفيدة للطلاب فحسب، بل للأساتذة والمعلمين أيضًا.

ورشة عمل لبان بجامعة عين شمس ليست الوحيدة في مصر. تم افتتاح ورشة عمل لبان أخرى في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بالقاهرة.

بينما قال محمد مجاهد، نائب وزير التعليم والتعليم الفني في مصر: "نحن فخورون جدًا بوجود ورشتي عمل لبان في مصر ، لتخريج طلاب في مجالات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي وصيانة السيارات الحديثة".

وصرح نائب الوزير لشينخوا بأن "التعاون بين مصر والصين ينمو في مجال التعليم وخاصة التعليم الفني.