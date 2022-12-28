إنبى يخشى مفاجآت الداخلية فى أول مباراة لطلعت يوسف

يستضيف إنبي فريق الداخلية في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد بتروسبورت في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

المباراة هى الأولى للجهاز الفني الجديد لإنبي بقيادة طلعت يوسف الذي يسعى لانتشال الفريق من كبوته، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وخمس هزائم وسجل 9 أهداف ولديه أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 15 مرة وجمع نقطة واحدة من أخر 4 مباريات بالتعادل مع حرس الحدود والهزيمة أمام المقاولون والإسماعيلي وأسوان ويستعيد الفريق البترولي جهود مصطفى شكشك بعد انتهاء إيقافه بينما يستمر غياب خالد رضا بسبب الإيقاف.

طلعت يوسف عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ثقته في قدرتهم على الخروج من الموقف الحرج الذي يعيشه الفريق وتحقيق نتائج إيجابية ومن المنتظر أن يقوم طلعت يوسف بإجراء تغييرات في التشكيل وطريقة اللعب حيث يمتاز بالواقعية في الأداء والتحفظ الدفاعي خاصة أنه يواجه فريقا حقق واحدة من أكبر مفاجأت الدوري بفوزه على بيراميدز.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات و4 هزائم وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وتحسنت نتائج الفريق الى حد كبير وجمع 5 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع سموحة وسيراميكا كليوباترا ثم حقق أول فوز هذا الموسم على بيراميدز ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة العاشرة.

وأكد رضا شحاتة للاعبيه أن الجميع سينظر ماذا سيفعل الفريق بعد فوزه على بيراميدز وطالبهم بمواصلة حصد النقاط للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الدوري.

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد الكيال ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.