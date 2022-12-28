الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«مساء دى إم سى» يحتفل مع نجوم راديو 9090 بمرور 10 سنوات على انطلاقه

راديو 9090
راديو 9090

احتقل برنامج “مساء دي إم سي” بمرور 10 سنوات على انطلاق راديو 9090، في حلقة خاصة، حيث قالت إيمان مختار، مذيعة براديو 9090، إنها بالرغم من أنها كانت تعمل بمجال الإذاعة قبل التحاقها براديو ٩٠٩٠ إلا أنها كانت متخوفة بشكل كبير بعدم النجاح في هذه المحطة الإذاعية القوية. 

انطلاق 9090

وأكدت إيمان مختار، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إدارة الراديو لها دور كبير في نجاح البرامج الإذاعية، حيث تتعامل باحترافية ومهنية شديدة مع جميع الإذاعيين.

بداية الشغف الحقيقي  

وفي سياق متصل أشارت الإذاعية غدير حسان إلى، أنها وجدت شغفها الحقيقي منذ التحاقها براديو 9090، قائلة: "أول لحظة طلعت فيها هوا راديو كان بداية التعرف الحقيقي على شغفي الذي كانت لا أجده من قبل، شغفي وجدته في الإذاعة والصوت هو عامل الجذب للجمهور".

ايمان مختار بث مباشر ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي راديو 9090 مساء دى ام سى رامي رضوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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