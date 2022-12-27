وزير الزراعة: أسعار السلع تتراجع والدولة قادرة على مواجهة جشع التجار

علق السيد القصير، وزير الزراعة، على انخفاض أسعار الأعلاف بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة، مؤكدًا أن كل هذا بجهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الوزارة اجتمعت مع اتحاد الدواجن والمربين للحفاظ على استقرار الأسعار

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الوزارة اجتمعت مع اتحاد الدواجن والمربين وطالبوهم بالحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق؛ طالما أن الدولة توفر الأعلاف بالأسعار العادلة؛ وذلك لمواجهة أزمة الأسعار بالسوق السوداء.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إفراجات جديدة من الموانئ، وأن الدولة قوية وقادرة على مواجهة جشع بعض التجار، كما أن هناك توجيهات رئاسية للإفراج عن بضائع ومستلزمات إنتاج أخرى من الموانئ، مشيرًا إلى أنه يجب على المستوردين جلب السلع من الخارج وفقًا للحاجة إليها، مؤكدًا أن الأسعار بدأت في الانخفاض، ولا بُد أن يعمل الجميع للصالح العام ولصالح المواطن ومربي الدواجن.

وأوضح أنه تم العمل بالمنافذ المتنقلة والثابتة؛ لضخ اللحوم والخضر والسلع بأسعار أقل من الأسواق بنسبة 35%، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تسعى للوصول بالمنافذ الثابتة إلى 300 منفذ على مستوى الجمهورية، وأن تحرك الأسعار لا يُماثل الدول الأخرى، وفي بعض الأحيان إتاحة السلع قد تكون أهم من السعر، وجميع مؤسسات الدولة تسعى لتوفير السلع من أجل المواطنين.

واستطرد: "عندنا أعظم معامل للرقابة على متبقيات المبيدات، وعندنا منظومة رقابية مش موجودة؛ ولأول مرة في التاريخ وصلنا صادرات هذا العام إلى 6 ملايين و200 ألف طن منتجات زراعية طازجة؛ بحوالي 4 مليارات دولار والسلع المصرية أصبح لها اسم في العالم؛ وده يعني إن السلع المصرية عليها رقابة، ولا يوجد قيد على تصديرها".