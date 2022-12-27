تايوان تقرر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من 4 أشهر إلى عام

أعلنت رئيسة تايوان تساي إينج، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام واحد، في خطوة يراها كثيرون على أنها تندرج ضمن الاستعدادات لمواجهة تهديدات الصين.

ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، فقد قالت تساي في مؤتمر صحفي إن "الخدمة العسكرية الحالية لمدة أربعة أشهر ليست كافية للرد على الوضع المتغير باستمرار وبوتيرة متسارعة، مشيرة إلى أن قرار إعادة مدة الخدمة العسكرية لعام اعتبارًا من 2024".

وأوضحت أن التعديل سيطبق على جميع الرجال المولودين بعد الأول من يناير 2005، لافتة إلى أنه لا أحد يريد الحرب ولكن لن يسقط السلام من السماء.

واعتبرت تساي قرارها بتمديد الخدمة العسكرية بأنه "صعب للغاية" لكنها أشارت إلى أنه يهدف إلى "تأمين أسلوب حياة ديمقراطي لأجيالنا القادمة".

ويأتي إعلان تساي بعد يومين من مناورات عسكرية صينية بالقرب من تايوان تقول بكين إنها تجري ردًا على "استفزازات" لم تحددها وعلى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وزارة الدفاع اليابانية

تستعد وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، بنشر وحدة دفاع صاروخي أرضي- جو في جزيرة يوناجوني، أقصى غربي البلاد بالقرب من تايوان، حسبما أفادت وكالة جيجي اليابانية للأنباء.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي، أن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءًا من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.

وخلال الآونة الاخيرة، كشفت اليابان النقاب عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وتسود المخاوف من تحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لحرب أوسع نطاقًا.