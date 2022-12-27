الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية مكبرة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في ضبط 89 محضر تموينى متنوع بالأسواق بنطاق مدينة دمياط الجديدة وفارسكور والعنانية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 89 محضر مخالفه تموينيه شملت "4 محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة الارز والسكر، 49 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل  و 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء و 2 موزع غاز بدون ترخيص و 7 عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر و 2 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن و 4 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها.

‏وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التموين عن السماح للتجار بالمدن والقرى بالحصول على حصة من الأرز الابيض من أقرب مضرب بإذن من المفتش المشرف عليه بشرط الالتزام بالبيع بالسعر الرسمى للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمحاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق والعمل على إتاحة السلع الأساسية وخاصة الأرز الابيض للمواطنين بالسعر الرسمى.

محافظ دمياط تموين دمياط دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية» 2022: رسائل توعوية.. رعاية موهوبين.. حضور فى الفعاليات الدولية.. وقناة إخبارية عالمية

براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

رئيس البريد يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة طالب بسبب لعبة «شارلى» فى الغربية

تحرير 27 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بمراكز كفر الشيخ

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق الواحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش