ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية مكبرة بدمياط

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في ضبط 89 محضر تموينى متنوع بالأسواق بنطاق مدينة دمياط الجديدة وفارسكور والعنانية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 89 محضر مخالفه تموينيه شملت "4 محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة الارز والسكر، 49 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل و 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء و 2 موزع غاز بدون ترخيص و 7 عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر و 2 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن و 4 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها.

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‏وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التموين عن السماح للتجار بالمدن والقرى بالحصول على حصة من الأرز الابيض من أقرب مضرب بإذن من المفتش المشرف عليه بشرط الالتزام بالبيع بالسعر الرسمى للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمحاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق والعمل على إتاحة السلع الأساسية وخاصة الأرز الابيض للمواطنين بالسعر الرسمى.