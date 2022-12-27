أول تعليق من عريس المحلة صاحب «الشبكة الفضة» (فيديو)

قال كريم ممدوح، عريس طنطا صاحب فكرة الشبكة الفضة: "الحمد لله ربنا أكرمني، الحمد لله ده فضل وكرم من عند ربنا، وحاجة مكنتش متخيلها".

وأضاف كريم ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحلام مواطن، المذاع عبر فضائية ten، أنه كانت توجد علاقة عاطفية بيني وبين خطيبتي وكنت أتمنى الارتباط بها رسميًا أمام كل الناس، وربنا يكرمنا وتكون مراتي بإذن الله.

وعن الفكرة، قال: "شاهدت إعلان على النت من محل ملوك الفضة في منطقة الاستاد بطنطا، وكان العرض بـ1800 جنيه، فأخذت ميعاد من أهل العروس وعرضت الفكرة عليهم ووافقوا".

وتابع: "في البداية كان أهلها مترددين وأنها أول مرة يتم تقديم شبكة فضة، كما أن أغلب الفتيات يحب ارتداء شبكة من الذهب، وقالوا لي اترك لنا مهلة أسبوعًا للتفكير"، معقبًا: "نزلت من عندهم وأنا أشعر أنه لن يوجد نصيب، لكنهم ردوا عليا بقولهم مفيش مشكلة إحنا بنشتري راجل، ما دام إنك هتحافظ عليها وما يهمناش الفلوس والدهب".

وتابع: "كان نفسي أعملها كل حاجة، وهي تستاهل كل خير، مفيش حد يوافق يعمل كده النهاردة، والشبكة الفضة التي بـ1800 جنيه عبارة عن خاتم ودبلة وتوينز وسلسلة".

ووجه كريم رسالة إلى الشباب: "خليكم مع ربنا أولًا واتقوا الله في النساء والفتيات اللاتي تختارونهن وربنا لن يتركك، وامتلكوا الجرأة في المصارحة بأحوالكم وظروفكم".