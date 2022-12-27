الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أول تعليق من عريس المحلة صاحب «الشبكة الفضة» (فيديو)

كريم ممدوح عريس طنطا
كريم ممدوح عريس طنطا

قال كريم ممدوح، عريس طنطا صاحب فكرة الشبكة الفضة: "الحمد لله ربنا أكرمني، الحمد لله ده فضل وكرم من عند ربنا، وحاجة مكنتش متخيلها". 

وأضاف كريم ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحلام مواطن، المذاع عبر فضائية ten، أنه كانت توجد علاقة عاطفية بيني وبين خطيبتي وكنت أتمنى الارتباط بها رسميًا أمام كل الناس، وربنا يكرمنا وتكون مراتي بإذن الله.

وعن الفكرة، قال: "شاهدت إعلان على النت من محل ملوك الفضة في منطقة الاستاد بطنطا، وكان العرض بـ1800 جنيه، فأخذت ميعاد من أهل العروس وعرضت الفكرة عليهم ووافقوا". 

وتابع: "في البداية كان أهلها مترددين وأنها أول مرة يتم تقديم شبكة فضة، كما أن أغلب الفتيات يحب ارتداء شبكة من الذهب، وقالوا لي اترك لنا مهلة أسبوعًا للتفكير"، معقبًا: "نزلت من عندهم وأنا أشعر أنه لن يوجد نصيب، لكنهم ردوا عليا بقولهم مفيش مشكلة إحنا بنشتري راجل، ما دام إنك هتحافظ عليها وما يهمناش الفلوس والدهب".

وتابع: "كان نفسي أعملها كل حاجة، وهي تستاهل كل خير، مفيش حد يوافق يعمل كده النهاردة، والشبكة الفضة التي بـ1800 جنيه عبارة عن خاتم ودبلة وتوينز وسلسلة".

ووجه كريم رسالة إلى الشباب: "خليكم مع ربنا أولًا واتقوا الله في النساء والفتيات اللاتي تختارونهن وربنا لن يتركك، وامتلكوا الجرأة  في المصارحة بأحوالكم وظروفكم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

إدراج باسم عودة و4 قيادات إخوانية على قوائم الكيانات الإرهابية

الكلاب طاردتها.. مصرع طبيبة شابة فى حدائق الأهرام

التفاصيل الكاملة لإعلان «البترول» طرح مزايدة للبحث عن الغاز

الشرطة النسائية.. عناصر قتالية مؤهلة لخوض المداهمات وتأمين الشخصيات الهامة

شتاء 2023.. موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر

إلغاء قرابة 5 آلاف رحلة طيران أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش